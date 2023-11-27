وزارة الداخلية تعتمد مجمل القرارات والوثائق المصادق عليها في المؤتمر 11 للأفلان

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له مساء اليوم الإثنين، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد اعتمدت مجمل الوثائق والقرارات المصادق عليها من قبل المؤتمر الـ11 للحزب.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن قرار الإعتماد جاء بعد إيداع الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك بتاريخ 20 نوفمبر 2023 وثائق وقرارات المؤتمر لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفقا لمقتضيات المادة (37) من القانون العضوي للأحزاب رقم 12 04.

وكان المؤتمر (11) لحزب جبهة التحرير الوطني قد انعقد أيام 11، 12 و 13 نوفمبر 2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال” – اسطاوالي، حيث تم في نهاية أشغاله المصادقة على جملة من الوثائق والقرارات ولاسيما القانون الأساسي وقائمة اللجنة المركزية للحزب.

وللإشارة، تم بتاريخ 13 نوفمبر تزكية عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني للأفلان، حيث جرت مراسم انتخاب الامين العام الجديد للافلان خلال اجتماع اللجنة المركزية للامانة العامة للافلان بالمركز الدولي للمؤتمرات