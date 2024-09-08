وزارة الداخلية تعلن عن إقرار إجراءات عاجلة للتكفل بمخلفات الأمطار في بشار
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، عن إقرار إجراءات عاجلة للتكفل بمخلفات الأمطار في بشار.
ويأتي هذا خلال الاجتماع الذي عقده إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على مستوى خلية الأزمة بمقر ولاية بشار، والذي خصص لتقييم لمخلفات الأمطار الأخيرة.
وجرى الاجتماع بحضور كل من كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و كذا لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، و كذا بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، و كافة السلطات المحلية.
وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد قدم والي ولاية بشار خلال هذا الاجتماع، عرضًا حول الاجراءات المتخذة لحماية المواطنين و ممتلكاتهم و تسيير آثار تساقط الامطار.
و في معرض توجيهاته، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على ضرورة الإيفاد العاجل للجان تعنى بالإحصاء الدقيق للمواطنين المتضررين و الخسائر التي لحقت بهم.
كما وجه بإجلاء و إيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة بعيدا عن كل المخاطر و التكفل بمستلزماتها.
و على صعيد متصل، ذكر حرص السلطات العمومية على ضرورة الاستتباب العاجل للوضع من خلال رصد الأضرار التي مست شبكة الطرقات و المنشآت القاعدية و العمل على إصلاحها العاجل.
كما تم التنويه بمستوى تجند مصالح الحماية المدنية و قرار تعزيز فرق التدخل الإضافية الذي سيتم اقحامها ابتداء من مساء اليوم، مع الإشادة بالمرافقة النوعية للجيش الوطني الشعبي و دعمه المتواصل لجهود التدخل و الاغاثة.