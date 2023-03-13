وزارة الداخلية.. تعليمة بخصوص الإنارة العمومية الفعالة المستدامة

أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة إلى السيدات والسادة الولاة، تتضمن ورقة طريق لتنفيذ برنامج واسع النطاق يتعلق بإنجاز وتسيير مرفق الإنارة العمومية بطريقة فعالة اقتصادية، ذكية ومستدامة.

وعليه تم الإيعاز لولاة الجمهورية الولاة المنتدبون، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ التدابير الضرورية من أجل أن تكون سنة 2023، سنة التحديات الكبرى في مجال الإنارة العمومية الفعالة والمستدامة للحد من الأثر الإيكولوجي باستهلاك الطاقة بأقل الأضرار البيئية من جهة والتحكم في الميزانيات من جهة أخرى وذلك من خلال:

تحديد وضبط بصفة مستعجلة للبرنامج الاستثماري المزمع انطلاقه في سنة 2023 في مجال الإنارة العمومية وذلك من خلال استبدال المصابيح الزئبقية تدريجيًا بمصابيح فعالة واقتصادية مثل مصابيح الصوديوم العالية التوتر أو مصابيح LED واعطاء الأولوية بالنسبة للإنجازات الجديدة لاستخدام المصابيح الاقتصادية LED وإقرانها بأنظمة الإنارة الذكية وكذا تعميم الإنارة العمومية الشمسية في كل مشروع جديد على مستوى المناطق الريفية غير المزودة بالشبكة العمومية للكهرباء والمناطق الشبه الحضرية.

وإضفاء قيمة مضافة كمية ونوعية عن طريق اقتراح حلول تقنية فعالة ودائمة، تقوم وجوبا على تكنولوجيات ذكية مناسبة، وتجهيزات عالية الجودة تتكيف مع البيئة.

وتعزيز تنفيذ المخططات التوجيهية للإنارة العمومية وتجنب العمليات المتفرقة التي تتم بدون تشخيص من خلال طلب دراسات أولية لكل مشروع. إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني . الزام مقدمي العروض على تقديم شهادات المطابقة لأي منتوج إنارة مقترح .

و أكدت التعليمة على ضرورة الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بتسيير وإنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة، الذي وضعته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والذي سيسمح بمتابعة دقيقة لسير شبكة الإنارة العمومية المتواجدة في كل بلديات الوطن.