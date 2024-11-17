وزارة الداخلية تفتح مسابقة توظيف

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، عن فتح مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بعدة مناصب.

وأوضح بيان للوزارة أن المسابقة تكون على أساس الشهادة للألتحاق برتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي وتقني سام في الإعلام الآلي بعنوان 2024.

حيث سيكون تسجيل وإيداع ملفات المترشحين بصفة حصرية إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://dgrhfs.ent.dz

وبخصوص عدد المناصب المفتوحة في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي 34 منصب، أما رتبة وتقني سام في الإعلام الآلي فعدد المناصب 15 منصبا.

والجدول المبين أسفله يوضح التخصصات المطلوبة وكذا الوثائق المطلوبة في ملف الترشح.

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