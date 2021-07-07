وزارة الداخلية تكشف نتائج التحقيقات البيولوجية بخصوص حادثة شاطئ التنس

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بيانا، تبعا لنتائج التحقيقات البيولوجية التي تمت مباشرتها. على إثر حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية التنس، التابعة إقليميا لولاية الشلف.

وجاء في البيان أن التحاليل التي تم إجراؤها على عينات من مياه الشاطئ المعني بالحادثة أثبتت تركيزها بمادة الكلور المطهرة. بسبب الاستعمال المكثف لها من قبل مصالح البلدية في إطار عملية معالجة مياه وادي بوفسوسة الذي يصب في البحر. وذلك ضمن مخطط نظافة المحيط والوقاية من الأمراض المنتقلة عبر المياه.

وجددت وزارة الداخلية التذكير بسلامة جميع المصابين وتماثلهم للشفاء. مؤكدة سهر السلطات المحلية على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. للتحقق من صلاحية المياه، ضمانا لسلامة المصطافين. وذلك قبل الفتح الوشيك للشاطئ.