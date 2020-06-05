وزارة الداخلية تنشر الملف الضروري لإنشاء جمعية

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن الملف والوثائق الضرورية لإنشاء جمعية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن ملف انشاء جمعية يتكون من طلب تسجيل الجمعية، موقّع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.

بالإضافة إلى القائمة الإسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.

وأضافت الوزارة، أن الملف يتكون أيضا من مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين، وكذا نسختين مطابقتين للأصل من القانون الأساسي، ناهيك عن محضر الجمعية العامة التاسيسة محرر من طرف محضر قضائي، وكذا الوثائق الثبوتية لعنوان المقر.

من جهتهة دعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي، للاطلاع على الموقع الالكتروني للوزارة أو التقدم إلى مصالح البلدية، لمعرفة التسهيلات الجديدة التي أقرتها من أجل تنظيم العمليات التطوعية و تيسير تواصل السلطات العمومية معها ومرافقتها في نشاطاتها