وزارة الداخلية..تنصيب خلايا اليقظة إثر صدور نشرية تحذر من رياح قوية

قامت السلطات المحلية بتنصيب خلايا اليقظة والمتابعة على مستوى الولايات. مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للتدخل عند الاقتضاء. وتأتي الخلايا في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. المتعلقة بتفعيل المخطط الاستباقي لمواجهة التقلبات الجوية. وعلى إثر صدور نشرية خاصة من مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تُحذر من هبوب رياح قوية.

وباشرت الفرق الميدانية جملة من التدخلات الوقائية والاستعجالية من أجل إزالة ورفع الأشجار المتساقطة والمتضررة جراء الرياح القوية. فتح المسالك والطرقات المتأثرة، تأمين المحيط العمراني والمنشآت الحيوية. حماية الأشخاص والممتلكات من مختلف الأخطار المحتملة.

وأكدت السلطات المحلية استمرار حالة اليقظة والمتابعة الميدانية للوضعية. مع مواصلة تنفيذ التدابير المنصوص عليها ضمن المخطط الاستباقي إلى غاية تحسن الظروف الجوية.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، التقيد بالإرشادات الوقائية. التبليغ الفوري عن أي خطر عبر أرقام النجدة التالية: الحماية المدنية: 1021، الأمن الوطني: 1548، الدرك الوطني: 1055، الغابات: 1070، سونلغاز: 3303.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور