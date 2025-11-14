وزارة الداخلية: تنصيب خلية أزمة تُعنى بالمتابعة الدقيقة لوضعية الحرائق

اتخذت السلطات المحلية في ولاية تيبازة، سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم عمليات إخماد الحرائق وتعزيز فعاليتها.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم تعزيز مختلف التدابير المحلية عملا بتعليمات الوزير الأول بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وشملت هذه التدابير، تنصيب خلية أزمة تُعنى بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لوضعية الحرائق. مع تفعيل آليات التدخل السريع وضمان الانسجام العملياتي بين مختلف القطاعات في إطار مقاييس المخطط المحلي لتنظيم عمليات النجدة.

وكذا إجراء معاينات ميدانية لسير عمليات الإخماد، بمعية المدير العام للحماية المدنية، والمدير العام للغابات. فضلاً على مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المحلية، قصد الوقوف على مستوى الجاهزية وحسن تنفيذ التدخلات.

بالإضافة إلى تفقد مراكز الإجلاء والاطمئنان على ظروف إيواء ال55 عائلة التي تم نقلها كإجراء وقائي إلى مناطق آمنة. لاسيما مدرسة الشهيد محمد بوعبدالله ببلدية مسلمون. ومركز التكوين المهني بشرشال. بعد تهيئتهما وتجهيزهما لاستقبالهم بصفة مؤقتة وفق شروط تضمن لهم السلامة والراحة.

ومن جهتها، تعكف المصالح التقنية المحليةعلى اتمام التدخلات الضرورية قصد استتباب الربط بمختلف الشبكات لاسيما الربط بالطاقة الكهربائية و ضمان استمرارية الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.

كما تعكف فعاليات المجتمع المدني، بالتنسيق مع السلطات المحلية، على مرافقة هذه الجهود من خلال مبادرات تطوعية نوعية.