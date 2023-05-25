وزارة الداخلية.. تنصيب خلية مركزية لمتابعة مخلفات التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الخميس، عن تم تنصيب خلية مركزية على مستوى الوزارة على إثر التقلبات الجوية الأخيرة. التي مست عددا من ولايات وسط و شرق الوطن.

كما تعنى الخلية المركزية، بمتابعة متواصلة لتطور الوضعية، وضمان التكفل السريع بمخلفات هذه التقلبات وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة.

في حين، أشارت، الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل حالة لطفلة مفقودة بولاية قالمة تبلغ من العمر سبع سنوات، تتواصل عمليات البحث عنها. وكذا نجاح مصالح الحماية المدنية في إجلاء 27 رعية إفريقية بذات الولاية، كانت محاصرة بالمياه نتيجة ارتفاع منسوب الأودية.

كما تم تسجيل بعض الخسائر المادية و تذبذبا في الحركة المرورية عبر عدد من الطرق والمسالك ببعض الولايات.

في حين، طمأنت وزارة الداخلية، الرأي العام، وأكدت تجند جميع المصالح المحلية ميدانيا للتحكم في الآثار المادية المسجلة. واستتباب الوضع الطبيعي تهيب بالمواطنات والمواطنين التحلي بالحيطة و اليقظة و الاقتداء بارشادات السلامة.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، من جهتها، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

كما ذكر الأمن الوطني، بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية. وتجنب الإفراط في السرعة، والالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

في حين، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548. وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.