وزارة الداخلية..تنصيب مدراء النقل الجدد

أشرف الولاة على مراسم تنصيب مدراء النقل الجدد بحضور السلطات المحلية والأمنية وأعضاء الجهاز التنفيذي. إضافة إلى ممثلي الهيئات التابعة للقطاع وممثلي الشركاء الاجتماعيين.

كما تمّ بالمناسبة تكريم بعض المدراء السابقين تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال فترة إشرافهم على تسيير قطاع النقل. وإسهاماتهم في تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المرفق العمومي.

وتأتي التنصيبات، في إطار الحركة الواسعة التي أجراها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود في سلك مدراء النقل على المستوى الوطني. والتي تندرج ضمن مسار الإصلاحات التي باشرها القطاع قصد إضفاء ديناميكية جديدة على تسيير مرفق النقل العمومي. وتعزيز نجاعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجسد هذه الحركة حرص الوزير على تكريس حوكمة عصرية لقطاع النقل، من خلال ضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحديات المطروحة. وتفعيل آليات المتابعة الميدانية، وكذا ترقية العمل التشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع. لا سيما الشركاء الاجتماعيين والمهنيين. بما يضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية.

