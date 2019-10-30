وزارة الداخلية تنظم ندوة دولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ندوة دولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام يوم 16 نوفمبر المقبل .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهدف من هذه الندوة إعطاء دفع للشركات الناشئة ودعمها وخلق نظام اقليمي رقمي يحمي التطبيقات الذكية.

وكذا سبل دعم التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية والمؤسسات الناشئة من خلال عرض تجاربها الوطنية والدولية.

وايضا تحقيق التنمية المستدامة وجودة المرافق الجوارية وعصرنتها وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين وتعزيز الديموقراطية التشاركية.

بهذا الغرض خصصت الوزارة أرضية رقمية عبر موقعها الرسمي www.interieur.gov.dz لإستقبال العروض المقدمة من طرف المقاولين الشباب.