وزارة الداخلية: تنظيم 3934 عملية نظافة واسعة النطاق وجمع 278.516 طن من النفايات

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، أعلنت فيه أنه تم تنظيم 3934 عملية نظافة واسعة النطاق، أسفرت عن جمع ما قوامه 278.516 طن من النفايات على المستوى الوطني.

وجاء في البيان، أنه في إطار الإجراءات الاستباقية للوقاية من آثار التقلبات الجوية، يتواصل العمل المحلي للقضاء على النقاط السوداء وتنظيم حملات نظافة المحيط، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم تنظيم 3934 عملية نظافة واسعة النطاق، أسفرت عن جمع ما قوامه 278.516 طن من النفايات على المستوى الوطني.

كما سمحت هذه العمليات النوعية -يضيف البيان-، بالقضاء على 12.238 مفرغة عشوائية و تنظيم 3615 عملية خاصة بتنظيف الأودية وتهيئتها اين بلغت مسافة الوديان ومجاري المياه التي تم تنظيفها 428,397 متر طولي.

أما بالنسبة بالنسبة للعمليات المتعلقة بالنظافة الوقائية لشبكات الصرف الصحي، فقد بلغ العدد الإجمالي للتدخلات 47.528 تدخل، كما تم إحصاء 129.094 عملية تدخل قصد إصلاح الإختلالات والتسريات والإنسدادات في شبكتي الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بفضل تعاضد جهود جميع المصالح التقنية المحلية.

وبخصوص العمل الجواري والتوعوي للوقاية من المخاطر المتعلقة بفصلي الخريف والشتاء فقد تم تنظيم 3822 حملة تحسيسية لفائدة المواطنين حول التدابير الوقائية والإحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد وقوع التقلبات الجوية، الوقاية من حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية، وكذا الوقاية من التسممات والاختناقات الناجمة عن استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.

و سيتم مواصلة هذه الجهود بما يضمن مجابهة أحسن للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية فيما يبقى نجاح كل هذه العمليات الوقائية مرتبط بالتزام المواطنين في الحفاظ على نظافة المحيط، والتحلي بسلوكات مسؤولة تساهم في الحد من آثارها مع الاقتداء بارشادات السلامة وتجنب كل أشكال المخاطرة الوخيمة العواقب.