وزارة الداخلية تنفي إحداث تغييرات على حدود بعض الولايات الجنوبية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانا بخصوص التقسيم الإداري الجديد للولايات بالجنوب.

وأكدت الوزارة في بيانها، إن التقسيم الإداري الجديد للولايات لم يحدث أي تغيير أو تعديل في الحدود الإقليمية للولايات.

وجاء في البيان: “تؤكد وزارة الداخلية إن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد هو الساري المفعول و لم يحدث فيه اي تعديل او تغيير للحدود الاقليمية”.

وذكرت وزارة الداخلية إن التقسيم الاقليمي للبلاد يخضع حصريا لاحكام القانون طبقا للمادة 139 من الدستور.