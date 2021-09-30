وزارة الداخلية تودع شكوى ضد جمعية “راج” لأجل تدخل السلطات لحلها نهائيا

أرجأت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، الفصل بقضية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضد جمعية “راج”، لـ13 اكتوبر المقبل. وأحيلت قضية الحال على العدالة، في أعقاب شكوى رسمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضد جمعية “راج”. هذه الاخيرة استلمت يوم 26 ماي 2021 عريضة للمثول امام المحكمة الادارية في الجزائر ببئر مراد رايس.

وجاء في فحوى شكوى الوزارة، تدخل السلطات القضائية لحل الجمعية بحجة تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الاهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد منع نشاطات “راج” ولا سيما تلك التي تنظم خارج مقرها الرسمي ومتابعة بعض أعضائها. حيث تمت متابعة احد عشر “11” عضوا في أعقاب مشاركتهم في مسيرة الحراك الشعبي، و”9″ منهم وضعوا تحت الرقابة القضائية.

طالع أيضا :

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها📌📌

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp