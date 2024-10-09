وزارة الداخلية توظف بهذه الشروط 

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، مسابقة توظيف على أساس الشهادة.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها على فيسبوك أن هذه المسابقة لفائدة المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأضاف البيان إطلاق المسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصص في إحدى الرتب التالية:

مفتش تقني متخصص .. 60 منصبا ماليا مفتوحاً.

مساعد تقني متخصص .. 34 منصبا ماليا مفتوحاً.

عون استغلال.. 40 منصبا ماليا مفتوحا.

ووضعت الوزارة تحت تصرف الراغبين في الترشح لاجتياز المسابقة، رابط تسجيل الترشح ونسخ ملف المترشحين وهو كالتالي: https://dgtn.ent.dz .