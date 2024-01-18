وزارة الداخلية توظف

اعلنت وزاة الداخلية والجماعات المحلية اليوم عن فتح عن مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في 52 منصب برتبة مفتش تقني متخصص لفائدة المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

وحسب بيان الوزارة يشترط على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة، أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس دولة أوما يعادلها، في تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية، أوالإعلام الآلي.

كما انه سيتم إستقبال ملف الترشحات للمسابقة عبر البريد المسجّل، قبل تاريخ 6 فيفري المقبل.

واضاف البيان أن ملف الترشّح يتكوّن من الوثائق التالية:

طلب خطي.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة.

استمارة تحمّل من موقع الوظيف العمومي.

ولتحميل البطاقة المعلوماتية التي تملأ من طرف المترشح، اطلع على الموقع التالي:

www.concours-fonction-publique.gov.dz

أو www.dgfp.gov.dz

كما يحدد آخر أجل لايداع الملفات بـ 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عبر الصحافة المكتوبة.