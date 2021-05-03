وزارة الداخلية: توقيف 230 عون حماية مدنية ومتابعتهم قضائيا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن مباشرة إجراءات التوقيف لـ 230 عونا من الحماية المدنية.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء تطبيقا للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتسبين للأسلاك الخاصة للحماية المدنية.

بالإضافة إلى تسجيل إنتهاك صارخ و خطير لمحتوى القانون من طرف بعض اعوان الحماية المدنية.

وهو ما يعد خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن.

وأضافت الوزارة، أنه تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ 230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما تقرر مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية.

ودعت الوزارة جميع منتسبي هذا السلك بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية.