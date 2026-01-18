وزارة الداخلية تُحذر المواطنين

حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، من تسجيل حوادث اختناق خطيرة بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الفترة الأخيرة، وهو غاز قاتل لا يُرى ولا يُشم.

وذكّرت الوزارة، المواطنين بتركيب كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل، خصوصًا قرب أجهزة التدفئة والسخانات.

وكذا الصيانة الدورية لسخانات الماء، المدافئ، والمواقد التي تعمل بالغاز. وعدم غلق منافذ التهوية داخل الحمامات والغرف. وإطفاء السخانات مباشرة بعد الاستعمال.

وفي حال صداع مفاجئ، دوخة، غثيان، أو صعوبة في التنفس، على المعنيين، الخروج فورًا إلى الهواء الطلق والاتصال بالحماية المدنية.