وزارة الداخلية تُحذر المواطنين

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين، لتفادي السباحة في المواقع غير المهيأة وغير المسموح بها.

وجاء في بيان للوزارة، أنه وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، وما يرافقها من إقبال متزايد على الشواطئ وأماكن السباحة، تجدّد وزارة الداخلية دعوتها إلى كافة المواطنين للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر. والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية.

ودعت الوزارة، المواطنين، بتفادي السباحة في المواقع غير المهيأة، أو غير المسموح بها، وكذا الشواطئ غير الخاضعة للرقابة. وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.