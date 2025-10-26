وزارة الداخلية تُشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن الجرائم والتجاوزات

أشادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات ومواجهة مظاهر الانحراف.

وجاء في بيان للوزارة “نتابع بكثير من الفخر والاعتزاز تجليات الحس المدني الراقي واليقظة الجماعية التي يبين عنها بنات و أبناء هذا الوطن الأبي. وانخراطهم الكامل عبر كافة الولايات في دعم العمل الميداني الذي تقوم به المصالح الأمنية في مواجهة مظاهر الانحراف ومختلف أشكال الجرائم”. فقد سمح إنتشار هذا التفاعل المجتمعي الإيجابي بمعالجة عديد القضايا في ظرف قياسي و بفعالية عالية.

كما أكدت وزارة الداخلية، على السلوك الحضاري لدى المواطنين في التبليغ عن التجاوزات الخطيرة في حركة المرور. و الأخطار عن بعض الاختلالات في مجال المرافق العمومية. و هو ما يشكل دعما للسلطات العمومية في مساعيها للتكفل الأمثل بمختلف انشغالات المواطن.

وتابعت الوزارة:” إننا و إذ نشيد و نثمن هذه الهبة الوطنية، فإننا نجدد التزامنا بالمضي في مواجهة كل ما يمس بأمن و راحة المواطن. ويعكر السكينة العمومية ومضاعفة جهودنا للتحسين المتواصل للأداء العمومي. مستنرين في كل ذلك بالتعليمات السامية لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون. الذي ما فتأ يؤكد على وضع المواطن في صدارة اهتمامات الدولة.