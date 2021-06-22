وزارة الداخلية تُطلق خدمة “الشباك عن بعد” لإيداع مختلف الملفات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة “الشباك عن بعد”.والذي يتيح للمواطن إيداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية والولاية والدائرة والبلدية.عبر أرضية رقمية وضعت لهذا الشأن على الموقع الإلكتروني للوزارة www.interieur.gov.dz.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، إن هذا الامر يتعلق كمرحلة أولى بـ50 ملفا تمس كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.والتي من شأنها تخفيف الاجراءات الإدارية على المواطن وتجنيبه عبء التنقل.فضلا عن تحسين جودة الخدمة وتجسيد الإدارة الالكترونية بصفة ملموسة.

ويأتي ذلك عبر التخلي عن المعاملات الورقية تدريجيا مما يحقق هدف ترشيد النفقات مختلف الإدارات في هذا المجال.وجاءت هذه العملية، في اطار عصرنة القطاع وتحسين جودة الخدمة العمومية من خلال تخفيف الاجراءات الإدارية.