وزارة الداخلية تُطلق نداءً للوقاية من حرائق الغابات

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين إلى التحلي بالوعي واتباع تعليمات الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أهمية “التحلي بالوعي واتباع تعليمات الوقاية. والتعاون مع الجهات المختصة من خلال التبليغ الفوري عن أي حالة طارئة عبر الرقمين 21-10 و70-10”.

وتأتي هذه التعليمات الوقائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتزايد معها احتمالات نشوب الحرائق. مما يشكل خطرا حقيقيا يهدد الأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية والزراعية.