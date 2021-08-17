وزارة الداخلية: جرد وتقييم الخسائر لتعويض المتضررين من حرائق الغابات عبر 26 ولاية

قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية عبر العزيز دليبة، أن الفرق المتخصصة الموفدة لـ 26 ولاية شهدت اندلاع حرائق الغابات تعكف على جرد الخسائر التي مست الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في انتظار عرضها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين .

وأضاف عبر العزيز دليبة في تصريح للتلفزيون الجزائري، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و وزير الداخلية تم إيفاد فرق متخصصة للبلديات المتضررة على مستوى 26 ولاية مستها حرائق الغابات. للشروع في إحصاء الأشخاص المتضررين وتقييم الخسائر الناجمة عنها. وتتشكل هذه الفرق من إداريين وخبراء في المراقبة التقنية، مهمتهم جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة. لتتبع العملية في مرحلة ثانية بإعداد التقييم المالي لهذه الأضرار.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه الملفات ستخضع للمراقبة على مستوى الدائرة المعنية ثم الولاية. لتعرض بعدها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من هذه الحرائق. معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العملية ككل في آجال تكون جد معقولة