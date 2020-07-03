وزارة الداخلية: حملة لتوزيع 750 ألف كمامة عبر 15 ولاية

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حملة لتوزيع 750 ألف كمامة عبر 15 ولاية.

وحسب بيان للوزارة، فإن العملية تأتي مساهمة منها في الجهد الوطني للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، حيث أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة توزيع 750 ألف كمامة عبر 15 ولاية، و سيتم تسليمها إلى المواطنين بالتعاون مع الجمعيات المحلية الناشطة.

وأضاف البيان، أن هاته العملية تأتي ضمن سلسلة من مبادرات سابقة نظمتها وزارة الداخلية منذ ظهور الوباء، ومست هذه العملية الولايات التالية: عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، الجزائر، غليزان، الشلف، بجاية، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، تيسمسيلت، البليدة، بومرداس.

على أن تتواصل العملية في قادم الأيام لتشمل ولايات أخرى.