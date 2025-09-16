وزارة الداخلية.. سعيود يترأس اجتماعًا هامًا تحضيرًا للدخول المدرسي وموسمي الخريف والشتاء

أشرف السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مساء اليوم، على اجتماع تنسيقي خصِّص لتناول المحاور الأولوية ذات الصلة بالعمل القطاعي.

وخلال الاجتماع مع الإطارات المركزية، أكد سعيود على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحضير الأمثل للدخول المدرسي المقبل.

ووجَّه الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المرتبطة بموسمي الخريف والشتاء، من قبل السلطات والمصالح المحلية.

كما شدد على ضرورة أن تستند تلك الإجراءات الاحترازية على دراسات خبرة ومعايير جودة تضمن نجاعتها وديمومتها بعيدا عن الحملات الظرفية.

وحرص سعيود على التذكير بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للارتقاء بالجماعات المحلية وتعليماته السامية بضرورة القضاء على المظاهر السلبية.

وتابع الوزير أن المظاهر السلبية لا تزال تسجل على مستوى بعض المدن والقرى والمداشر. لا سيما في مجال خدمات المرافق العمومية، التموين بالشبكات الحيوية، نظافة المحيط، والتهيئة الحضرية.

كما خصص الوزير أهمية بالغة لمحور المرفق العمومي، مشيرا إلى ضرورة توجيه مزيد من الجهد لتحسينه وعصرنته المستمرة.