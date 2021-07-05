وزارة الداخلية: شفاء جميع المصابين الذين أغمي عليهم في تنس

طمأنت وزارة الداخلية في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، الرأي العام بأن جميع المصابين الذين أغمي عليهم بإحدى شواطئ بلدية تنس قد تماثلوا إلى الشفاء.

وجاء في بيان الوزارة، “إنه على إثر حادثة الاغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية تنس، التابعة إقليميا لولاية الشلف، والتي أسفرت عن عدد من الإصابات و حالة من الهلع لدى المواطنين، ثطمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرأي العام بتماثل جميع المصابين للشفاء، ومغادرتهم جميعا الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية.”

كما أكدت الوزارة على اتخاذ السلطات المحلية لعدد من الاجراءات العملية والاستعجالية ابتداء من ليلة 4 جويلية 2021 الرامية إلى حماية سلامة المصطافين.

فيما تعكف فرق ميدانية متخصصة على مباشرة التحقيقات البيولوجية للفصل في أسباب هذا الحادث والتي سيتم إطلاع الرأي العام بها فور استكمالها.