وزارة الداخلية: عملية إحصاء جديدة تُسفر عن 13587 منطقة ظل

كشف محمد فراري، مدير مركزي بوزارة الداخلية، أن عدد مناطق الظل التي أسفرت عنها عملية الإحصاء الجديدة بلغ 13 ألف و587.

وأوضح فراري، أنه تم إعادة تحديد خصائص هذه المناطق، ويعيش بها حوالي 7.2 مليون نسمة.

وجاء تصريح فراري، خلال يوم دراسي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول “مناطق الظل والسد الاخضر”.

وأوضح أن وزارة الداخلية أجرت عملية لإعادة تحديد خصائص مناطق الظل عبر سبعة عناصر مما سمح بإحصاء 13.587 منطقة ظل.

وقال فراري، أن هذه المناطق ستستفيد من 32.700 مشروع تقدر قيمة إنجازها بـ 480،2 مليار دينار”.

وأعلن ذات المتحدث، عن وجود 5.745 منطقة ظل تقع في الشمال في حين بلغ عددها بالهضاب العليا 6.854 مقابل 988 منطقة في الجنوب.

وكان أول احصاء لمناطق الظل قد حدد 15.044 منطقة، حيث يعيش قرابة 9 ملايين مواطن.

وأوضح ذات المتحدث، أن التقدير المالي لحاجيات المشاريع قد بلغ حوالي 915 مليار دينار.

وقد اعيد تأطير هذه العملية بعد تغيير عناصر تقييم خصائص مناطق الظل بتخفيضها من 16 إلى 7 عناصر، بما فيها الاستفادة من الكهرباء والغاز الطبيعي والماء الشروب والطرقات والمؤسسات المدرسية والهياكل الصحية.