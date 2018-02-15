تحصلت النهار على وثيقة رسمية تؤكد أن وزارة الداخلية لا تعترف برابطة قرباج وتنصف “الفاف” في صراعها مع الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتحصلت النهار على مراسلة لوزارة الداخلية إلى وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 15 ماي 2017 جاء فيها أن الرابطة لم يتم يتم تسجيلها لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصفتها حركة جمعوية.

وجاء في نفس الوثيقة أنه بالنظر إلى عدم مطابقة الملف التأسيسي للرابطة للقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، فإن الرابطة تفقد شرعيتها العملية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها دفعت مسؤولي الجمعية لمطابقة ملفها إلا أنها لم تتلقي أي إستجابة إلى غاية شهر فيفري من سنة 2017.

وتكون الفاف قد تحصلت على سلاح قوي من أجل إبطال التحركات التي يقوم بها “قرباج” لإستعادة منصبه كرئيس للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما سيتبطل هذه الوثيقة الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة قرباج ضد الفاف على مستوى محكمة بئر مراد رايس، بما أن هيئة قرباج تفقذ صفتها كحركة جمعوية.