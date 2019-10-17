وزارة الداخلية..مشاركة الجالية في الانتخابات سيكون رد صارخ يكبّل أيادي الفتنة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، إن الانتخابات المقبلة ستكون رد صريح وصارخ،عن الإرادة الحرة للجالية الوفية لقيمها.

وأضاف الوزير بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة، أن أبناء الوطن عازمون على صنع عرس يكسر الأصوات الناعقة ويكبل أيادي الفتنة.

وأكد دحمون، على ضرورة الحوار والمشاركة الفعلية والفعالة من أجل تجسيد مستقبل يليق بأحفاد الثوار الأبرار.

وعبر وزير الداخلية، عن ثقته في أن الجالية ستشارك بقوة في الانتخابات، وسيوصلون صوتهم بنفس الإصرار والقوة التي عرفوا بها.

وصرح دحمون،”أن هاته قناعات أبناء وطني وقناعتني أنا وإياكم كلنا عزم واعتزاز على مواصلة نضال الأجداد بعقيدة الوحدة والتآلف والأخوة”.