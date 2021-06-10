وزارة الداخلية: منع سير مركبات نقل البضائع إلى غاية 13 جوان

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لتنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان. تحسبا لإجراء الإنتخابات التشريعية بتاريخ 12 جوان.

وأصدر موقع طريقي الخاص بالدرك الوطني على صفحته بالفايسبوك. أنه طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 2 جوان 2021 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المتضمن تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان. تحسبا لإجراء الإنتخابات التشريعية بتاريخ 12 جوان. فإنه يمنع سير كل مركبة لنقل البضائع “حصى رمل خشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى” وصهاريج الوقود ابتداء من يوم 11 جوان 2021 على الساعة 00:00 وإلى غاية 13 جوان 2021 على الساعة 5:00 صباحا.

وأضاف المصدر، أنه يمنع كذلك نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية خلال نفس الفترة. غير أنه يستثنى من هذا القرار المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية (حليب، دقيق، لحوم، فواكه). وذلك تحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية يوم 12 جوان.