وزارة الداخلية.. هذه خسائر حرائق الغابات خلال سنتين

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم السبت، عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة، عن حرائق الغابات خلال السنتين الأخيرتين.

كما أشارت، الداخلية في منشور لها، إلى أن سنة 2021، تم تسجيل 103 وفاة وخسائر بـ15.65 مليار دينار في الثروة الزراعية. والحيوانية، والسكنات ومساحة غابية محروقة بلغت 100 ألف هكتار في 1631 بؤرة.

أما في 2022، تم تسجيل 47 حالة وفاة بـ1.5 مليار دينار في الثروة الزراعية الحيوانية، السكنات. ومساحة غابية محروقة بلغت 28 ألف هكتار في 1604 بؤرة.