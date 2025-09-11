وزارة الداخلية: هذه نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالديمقراطية التشاركية

أتممت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دراسة ميدانية من خلال توزيع استمارة استبيانية. وذلك قصد صياغة استراتيجية قطاعية صلبة وملائمة.

وتدخل الدراسة في إطار التحضير لوضع استراتيجية قطاعية خاصة بمجال الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. وهذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى جعل المواطن طرفاً فاعلاً في النشاط العمومي.

وأظهرت بعض النتائج أن 67 بالمائة من المشاركين، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أبدوا اهتماماً أكبر بالعمل التشاركي. ما يعكس ضرورة تركيز الجهود على فئة الشباب. و64 بالمائة يرون أن أداء المجلس الشعبي البلدي مرتبط بشكل وثيق بإشراك المواطنين.

كما أن 60 بالمائة أكدوا أن مشاركة المواطنين تسهم في رفع نجاعة تسيير المرافق العمومية.