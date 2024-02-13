وزارة الداخلية: وضع نظام دائم لتقييم تدابير النظافة وعقوبات ردعية للمخالفين

تواصل السلطات المحلية عبر ولايات الوطن تنظيم حملات نظافة وتزيين المحيط. في إطار برنامج القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية. والحرص على نظافة الشواطئ تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تضمنت التعليمة تعزيز نشاط فرق حماية البيئة وفرق شرطة العمران وحماية البيئة التابعة على التوالي لمصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني. من أجل اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق المخالفين. وكذا تحميل المتعاملين الإقتصاديين المسؤولية في جمع النفايات التي ينتجونها وتفريغها على مستوى المفرغات المخصصة لها.

كما أمر وزير الداخلية في إطار تشجيع التسيير الدائري للنفايات، دعم كل المبادرات الرامية لوضع إجراءات عملية تهدف إلى تثمين النفايات. ومرافقة المؤسسات الناشطة في مجال الفرز الانتقائي للنفايات لإعادة استعمالها. أو رسكلتها بما يضمن حماية البيئة والصحة العمومية. فضلا عن إنشاء مناطق وسيطة عند الاقتضاء لتفريغ النفايات قبل تحويلها إلى مراكز الردم التقني أو المفارغ العمومية”.

و شملت التعليمة إعادة تأهيل المساحات الخضراء وضمان صيانتها وتثمينها دوريا. بالإضافة كذلك إلى غرس النباتات التزيينية والأشجار على حواف الطرق. وفي الحدائق والمساحات العمومية والفضاءات الجوارية للراحة والترفيه والسهر على صيانتها والمحافظة عليها. و وضع نظام دائم لرصد وتقييم تدابير النظافة”.

إلى جانب ذلك، برمجة زيارات ميدانية دورية وفجائية بغرض التأكد من التطبيق الفعلي للتدابير المتخذة ومعاقبة كل تقصير تتم معاينته. وكذا الحرص على الاستغلال الأمثل للتطبيقية المعلوماتية المخصصة لمتابعة تسيير النفايات المنزلية وما شابهها. والسهر على موثوقية ودقة المعطيات المدرجة ضمن محاورها المتعلقة بالجوانب التنظيمية والعملية والمالية.

كما أمر وزير الداخلية بمواصلة تنفيذ واستكمال التدابير المقررة في مجال الوقاية من أخطار التقلبات الجوية. لاسيما ضرورة صيانة مجاري المياه والبالوعات والتحيين المستمر للنقاط السوداء لشبكات صرف مياه الأمطار. مع وضع مخطط مكثف لمعالجتها إلى جانب تهيئة حواف الطرقات والمسالك في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة”.