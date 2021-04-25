وزارة الداخلية: 120 ألف منزل بدون كهرباء في مناطق الظل

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأنه تم إحصاء أكثر من 120 ألف منزل في مناطق لا تصلهم التغطية بالكهرباء.

وقالت نهلة خداش مديرة الدراسات بوزارة الداخلية للإذاعة الوطنية، إن الدولة أعدت برنامجا وطنيا لضمان إيصال الكهرباء تدريجيا لمناطق الظل بالإعتماد على الطاقة الشمسية.

وأشارت خداش، إلى أنه تم خلال سنة 2020 ، إيصال أكثر من 74 مدرسة و80 ألف منزل بالكهرباء بمناطق الظل.

كما تم إنجاز 188 ألف عمود كهربائي لضمان الانارة العمومية بالمناطق النائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هذه المشاريع تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقوي، والتي تهدف إلى اقتصاد إستهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضحت خداش، أنه الإستراتيجية من شأنها تقليص المنظور المتوسط لفاتورة الكهرباء المخصصة من قبل وزارة الداخلية لفائدة الجماعات المحلية والمقدرة بـ 27 مليار دينار سنويا.