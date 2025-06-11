وزارة الداخلية.. 461 شاطئا مسموحا للسباحة

نظّمت وزارة الداخلية اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه يوجد 461 شاطئا مسموحا للسباحة موزعين على 119 بلدية ساحلية. من بينها 13 شاطئا جديدًا تم فتحها هذه السنة عبر 6 ولايات. مع تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشواطئ الملوثة

كما تم تعيين 429 متصرف شاطئ و تسخير التشكيلات الأمنية الضرورية من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني. للسهر على تأمين الشواطئ وكافة المواقع السياحية.

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