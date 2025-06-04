وزارة الدفاع:إجلاء صحي مستعجل لبحار من جنسية تركية

قامت أمس الثلاثاء وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية.بتفعيل عملية إجلاء صحي مستعجل في البحر.يتعلق ببحار من جنسية تركية عضو طاقم السفينة البترولية الحاملة لراية مالطا قادمة من ليبيا باتجاه بلجيكا. على بعد (28) ميل بحري شمال العوانة ولاية جيجل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني “إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ. في البحر للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية. يوم أمس 2025 على الساعة 22سا47، لطلب إجلاء صحي مستعجل”.

وعلى الفور -يضيف البيان-” وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تم تفعيل عملية إجلاء صحي في البحر، بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-16″ التابعة للفوج 560 لحوامات البحث والإنقاذ. حيث تم إجلاء البحار التركي المصاب على جناح السرعة باتجاه مطار الطاهير بولاية جيجل وتم تحويله من طرف أعوان الحماية المدنية الى مستشفى الطاهير. بذات الولاية من أجل تلقي العلاج اللازم.”

وأكد البيان أن هذه العملية تندرج في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية. التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر. في جميع الظروف.