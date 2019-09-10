وزارة الدفاع: أقلام مأجورة وأذناب العصابة تتحامل على الجيش.. وانتهى عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء

قالت وزارة الدفاع إن عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة، وأن مواقف الجيش ثابتة بتعهده على مرافقة الشعب.

وأوضحت وزارة الدفاع في افتتاحية نشرتها لسان حال المؤسسة العسكرية مجلة الجيش، أن هناك أقلام مأجورة باتت تتحامل على المؤسسة العسكرية، مثلها مثل بعض القنوات المشبوهة.

وفي هذا الإطار، صنفت مجلة الجيش أولئك المتحاملين على الجيش بأنهم من أذناب العصابة، في إشارة إلى بقايا النظام السابق.

كما انتقدت مجلة الجيش في افتتاحيتها أحزابا وصفتها بالمرفوضة والتي قالت إن لا هم لها دوما سوى الانتقاد والعويل.

وشددت مجلة الجيش على أن مواقف المؤسسة العسكرية ثابتة وستبقى كذلك.

واستدلت مجلة الجيش بثبات المؤسسة العسكرية على تعهدها بمرافقة الشعب الجزائري في تلبية مطالبه وحمايته.