وزارة الدفاع: إتلاف قرابة 5 أطنان “كيف” وأزيد من 8 ملايين “قرص مهلوس” بوادي سلي بالشلف

تم اليوم الإثنين، إتلاف 4 أطنان و840.371 كلغ من مادة الكيف المعالج و8 ملايين و 152261 قرصا مهلوسا و56 كلغ و 903 غ من المخدرات الصلبة (كوكـايين-هيروين) بوادي سلي ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الكميات تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.