وزارة الدفاع: إجلاء بحارين من جنسية هندية إثر تعرضهما لتسمم بالغاز

تم إجلاء بحارين اثنين من جنسية أجنبية، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لتسمم بالغاز. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن “المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بـ”جيجل ن-ع-5″ تلقى اليوم على الساعة 10:57 صباحاً، طلب إجلاء صحي مستعجل، من طرف طاقم السفينة FEDERAL INDIANA الحاملة لراية جزر المارشال، القادمة من مضيق جبل طارق باتجاه اليونان”.

ويتعلق الأمر بإجلاء بحارين اثنين من جنسية هندية، إثر تعرضهما لتسمم بالغاز، وهما في حالة حرجة. يضيف البيان.

وتم تفعيل عملية إجلاء صحي في البحر، عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ 12-AS. وبعد تحديد موقع السفينة من طرف الحوامة ذاتها على بعد 23 ميلاً بحرياً شمال غرب رأس حديد بسكيكدة. تم إجلاء البحارين على جناح السرعة إلى مستشفى الطاهير بجيجل في حالة جد حرجة. استنادا إلى بيان وزارة الدفاع.