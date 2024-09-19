وزارة الدفاع.. إجلاء بحار تركي في القالة

قام المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بتفعيل عملية إجلاء صحي لبحار من جنسية تركية في البحر. وهذا عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ.

وبعد تحديد موقع السفينة من طرف ذات الحوامة على بعد 27 ميل بحري شمال رأس روزا بالقالة، تم إجلاء البحار التركي على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار لتلقي الإسعافات الأولية. ليتم تحويله بعدها إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية ابن رشد بعنابة من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتأتي العملية في إطار المهام والجهود الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.

كما جاءت عملية الاجلاء إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر يوم 18 سبتمبر 2024 على الساعة 11 سا 50 صباحا لطلب صادر من طرف مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر بأنقرة. والمتعلق بإجلاء صحي مستعجل لبحار من جنسية تركية يبلغ من العمر 67 سنة عضو طاقم السفينة التجارية المسماة “SIFTRI” الحاملة لراية ليبيريا. وهذا إثر تعرضه لأزمة قلبية ووجوده في حالة حرجة.

وتندرج في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة. ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، في جميع الظروف.