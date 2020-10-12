وزارة الدفاع.. إفتتاح سنة التحضير القتالي 2020-2021 على مستوى الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية

الوطني
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وزارة الدفاع.. إفتتاح سنة التحضير القتالي 2020-2021 على مستوى الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية
بقلم فوزية.م

أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى على افتتاح سنة التحضير القتالي 2020- 2021 على مستوى الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية.

أشرف اللواء، علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم أمس الأحد، على مراسم افتتاح سنة التحضير القتالي 2020- 2021 على مستوى الفرقة 12 مشاة ميكانيكية.

إفتتاح سنة التحضير القتالي كان بحضور قائد الفرقة وضباط وإطارات الناحية وقادة الوحدات وهياكل التكوين.

حيث حث اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، في كلمة له، كافة الأفراد على مضاعفة التحضير النفسي والبدني الجيد.

والتكوين المتواصل من أجل المحافظة على الجاهزية القتالية العالية والدائمة، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

دفاع

دفاع


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