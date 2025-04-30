وزارة الدفاع: إيقاف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إيقاف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي الحصيلة الأسبوعية أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (689) شخصا وضبطت (24) مركبة و(355) مولدا كهربائيا و(176) مطرقة ضغط و(3) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (19) شخصا آخر وحجز مسدسين آليين و(4). بنادق صيد و(60.207) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (20) قنطار من مادة التبغ و(3) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما جاء في البيان أنه تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ (122) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. إضافة إلى توقيف (856) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.