وزارة الدفاع: استرجاع كمية من الأسلحة في إن قزام

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بالقطاع العملياتي إن قزام من استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن المسترجعات من الأسلحة تتمثل في سيارة رباعية الدفع، خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. 3 مسدسات رشاشة من نوع FMPK، 4 مسدسات رشاشة من نوع DUSHKA. مسدس رشاش مضاد للطائرات. قاذف صاروخي من نوع RPG7، مدفع هاون، 4 قذائف من نوع PG7V، 2587 طلقة من مختلف العيارات؛ ثمانية مخازن ذخيرة، 2 هواتف نقالة.

وتأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على الدفاع على الحدود الوطنية في كل الظروف، وإحباط كل محاولات المساس بأمن الوطن.

