وزارة الدفاع: استشهاد 3 ضباط في حادث سقوط المروحية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 3 ضباط، في حادث سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الــأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.

وتقدم الفريق شنڨريحة السعيد، باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء.

راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.