وزارة الدفاع: افتتاح السنة الدراسية بالمدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية

أشرف اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة، اليوم الأحد ، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2022/2023، على مستوى المدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أشاد اللواء في كلمته الافتتاحية بالإمكانيات المادية والبشرية التي توفرها المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي، من خلال نوعية التكوين وكذا الوسائل البيداغوجية والتعليمية الموفرة للمتربصين لضمان تكوين ذو مستوى عالي يتناسب مع التطورات والتحديات الراهنة.

كما حث اللواء، إطارات المدرسة على ضرورة الصرامة في تلقين مختلف المعارف العسكرية والعلمية من أجل ضمان تكوين إطارات وكفاءات عسكرية قادرة على العمل والتأقلم في كل الظروف.