وزارة الدفاع الأمريكية تتجه للتخلي عن شراء مقاتلات “F-35” لتمويل جدار ترامب مع المكسيك

تتجه وزارة الدفاع الأمريكية إلى التخلّي عن شراء مقاتلات من طراز إف-35 وطائرات من دون طيار.

يأتي هذا من أجل توفير مبلغ 3,8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجازه على طول الحدود مع المكسيك.

وقرّر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تشييد 285 كيلومتراً من الجدار قرب سان دييغو والسانترو ويوما والباسو ودلريو.

وبحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى الكونغرس، يوضح البنتاغون أنّ هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2,2 مليار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 رصدت لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية.

وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلاً لعمليات الجيش الأمريكي الخارجية في كل من أفغانستان وسوريا والعراق.