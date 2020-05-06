وزارة الدفاع.. الإستراتجية المتبناة من قبل الدولة خلصت البلاد من سيناريوهات مأساوية

الوطني
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وزارة الدفاع.. الإستراتجية المتبناة من قبل الدولة خلصت البلاد من سيناريوهات مأساوية
بقلم فوزية.م

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن الإستراتجية المتبناة من قبل الدولة الجزائرية للحد من انتشار فيروس كورونا جنبت البلاد والعباد تفاقم الوضع وخلصته من سيناريوهات مأساوية كانت ستعرض الأمن الوطني لأخطار وخيمة.

وأكدت المؤسسة العسكرية، في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش، قائلة ان “الوضع ظل مثلما أكده رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون تحت السيطرة.

وأضافت بفضل الاجراءات الجريئة والمساعي الحكيمة والتدابير الصارمة التي تم اتخاذها من قبل السلطات العليا للبلاد.

مؤكدة في السياق ذاته “وما كان لهذه النتيجة ان تتحقق لولا تكاتف جهود الجميع الأطراف وفي قطاعات عدة لمواجهة هذا الوباء.

واشارت أنه وبالرغم من طابعه المفاجئ وانتشاره السريع، الا ان الأرادة الفولاذية والتسيير المحكم للازمة الصحية، صنعوا الفارق وانقذوا البلاد من اخطار هي في غنى عنها.

وقالت المؤسسة أن كل هذه المعطيات منحت لبلادنا بداية انطلاقة حقيقية جديدة سبق لرئيس الجمهورية ان وعد بها.


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