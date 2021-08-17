وزارة الدفاع: الجزائر تقرر اقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر قررت إقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام. ويأتي هذا، على إثر الحرائق التي مست عدة مناطق من الوطن، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم تكليف ذات الوزارة بالإشراف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات. لتُطلق وزارة الدفاع، وعلى الفور، الاستشارات الضرورية لدى مصنعين ذوي سمعة عالمية قادرين على تجسيد المشروع بصفة استعجالية، ليقع الاختيار على مُصنِع روسي ذو سمعة عالمية.

وشرعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني في التفاوض مع هذه الشركة للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء في أقرب الآجال لـ4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة، من صنع روسي نوع (BE-200) BERIEV-200، ذات محركات مزدوجة قدرتها الاستيعابية (13.000) لتر ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة.

وأشار البيان، إلى أن هذه الطائرات القاذفة للمياه (BE-200) ذات سمعة عالمية، أثبتت نجاعتها خلال استخدامها في مكافحة حرائق الغابات التي مست العديد من دول العالم مؤخرا وستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة.