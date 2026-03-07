وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 21 مسيّرة منذ فجر السبت

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض 21 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل “شيبة” النفطي جنوب شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، أنه جرى، اعتراض وتدمير 21 مسيّرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة منذ فجر السبت.

وقال المالكي “إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، كما جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين شرقي مدينة الرياض”.

مضيفا أن “الدفاعات الجوية السعودية اعترضت فجر السبت ودمرت 6 مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة. تلتها 4 مسيّرات أخرى، ثم مسيّرتان، ولاحقاً أربع مسيّرات إضافية، قبل اعتراض مسيّرة و4 مسيّرات أخرى. قبلها في المنطقة ذاتها، إضافة إلى مسيّرتين شرق مدينة الرياض”.

ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تشن ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 فيفري. أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

