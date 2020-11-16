وزارة الدفاع الصحراوية: حوّلنا مخابئ الجيش المغربي إلى جحيم تحت أقدام الغزاة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وزارة الدفاع الصحراوية: حوّلنا مخابئ الجيش المغربي إلى جحيم تحت أقدام الغزاة
بقلم خالد زوبيري

يواصل الجيش الصحراوي، هجماته المكثفة ضد قواعد الجيش المغربي لليوم الرابع على التوالي.

وحسب البلاغ العسكري رقم 4 الذي أصدرته وزارة الدفاع الصحراوية، فإن الجيش الصحراوي استهدف مجددا مواقع جيش الاحتلال المغربي.

وقالت وزارة الدفاع الصحراوية في نص البلاغ:” حوّلنا مخابئ الجيش المغربي إلى جحيم تحت أقدام الغزاة.”

وذكرت ذات الوزارة، أن قواتها قصفت العديد من النقاط والقواعد العسكرية التابعة للإحتلال المغربي، وحيث تم تسجيل:

-قصف نقطة الانذار 71 من قطاع حوزة
-قصف القاعدة رقم 4 من قطاع آمغالا
-قصف القاعدة رقم 20 قرب روس السبطي
-قصف نقطة الانذار 191 من قطاع الفرسية مرتين
-قصف القاعدة رقم 12 من الفيلق 47 بقطاع أم أدريكة
-قصف قصف القاعدة 4 من الفيلق 63 بقطاع البكاري


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=921655

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com