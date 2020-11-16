وزارة الدفاع الصحراوية: حوّلنا مخابئ الجيش المغربي إلى جحيم تحت أقدام الغزاة

يواصل الجيش الصحراوي، هجماته المكثفة ضد قواعد الجيش المغربي لليوم الرابع على التوالي.

وحسب البلاغ العسكري رقم 4 الذي أصدرته وزارة الدفاع الصحراوية، فإن الجيش الصحراوي استهدف مجددا مواقع جيش الاحتلال المغربي.

وقالت وزارة الدفاع الصحراوية في نص البلاغ:” حوّلنا مخابئ الجيش المغربي إلى جحيم تحت أقدام الغزاة.”

وذكرت ذات الوزارة، أن قواتها قصفت العديد من النقاط والقواعد العسكرية التابعة للإحتلال المغربي، وحيث تم تسجيل:

-قصف نقطة الانذار 71 من قطاع حوزة

-قصف القاعدة رقم 4 من قطاع آمغالا

-قصف القاعدة رقم 20 قرب روس السبطي

-قصف نقطة الانذار 191 من قطاع الفرسية مرتين

-قصف القاعدة رقم 12 من الفيلق 47 بقطاع أم أدريكة

-قصف قصف القاعدة 4 من الفيلق 63 بقطاع البكاري